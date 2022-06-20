Участились случаи, когда банки отказываются обменивать валюту: что происходит?

В Украине действуют определенные правила обмена валюты, однако не все с ними знакомы, ведь люди снова и снова возмущаются, когда банки отказываются принимать у них некоторые купюры. Речь о поврежденных банкнотах, например, слишком потертых, разорванных, склеенных, подгоревших и т.д. Банки должны их принять, но по определенной процедуре, которая называется инкассо. В НБУ рассказали, как все происходит и к чему нужно быть готовым клиентам.





Деньги примут только при нескольких условиях

Да, действительно, обменять можно даже банкноты, которые имеют оторванные углы, склеенные между собой, сильно потертые, или помятые. Однако такая купюра должна:

Быть наполовину сохраненной (не менее 55%). Если она разрезана, то серийные номера должны совпадать.

Такие купюры банки принимают, однако берут их на проверку и устанавливают их подлинность. Затем отправляют в иностранный банк, выпустивший эти купюры, и банк обменивает их на новые. Клиент получает не всю стоимость купюры, а лишь определенный процент, размер которого будет зависеть от степени повреждения. Если же окажется, что банкнота была подделана, дело передают правоохранителям.

Есть виды банкнот, которые не принимают совсем

Согласно правилам, установленным Национальным банком Украины, ни банки, ни юридические лица не могут принимать банкноты, поврежденные огнем, красками, жидкостями или химикатами более чем на 55%. Более того, если купюры повреждены химическими или радиоактивными веществами, то их могут принять только вместе со специальным документом, удостоверяющим, что происходила дезинфекция.

Есть и другие варианты

Попытаться обменять сильно поврежденные банкноты можно на черном рынке. Некоторые “меняйлы” действительно берут такие купюры, однако платят за них настоящий мизер. Но если не хочется ждать, пока банки проведут стандартные процедуры, то и это может стать приемлемым вариантом.