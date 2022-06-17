Психологи назвали три черты человеческого характера, которые отравляют жизнь и обрекают на бедность

Психологи часто любят говорить о различных установках, которые идут еще с детства. О том, что все в нашей голове и все может изменить, а характер и взгляды на жизнь в первую очередь. Также психологи говорят, какие три черты характера присущи многим современным людям, никогда не дадут им разбогатеть. Они, мол, тоже родом с детства и чем быстрее лицо их проработает тем быстрее изменит свою жизнь к лучшему.





Ограниченные взгляды и убеждения

Сейчас очень популярна офлайн-занятость и это действительно прибыльно. Однако до сих пор есть огромная категория людей, которые считают, что трудом можно назвать только тяжелую физическую деятельность. Что человек трудоустроен только тогда, когда посещает офис от часа до часа. И что деньги, мол, можно получить только тяжелым трудом. К сожалению, в современном мире это плохие установки, и они не дают людям развиваться и получать желаемое.

Искривленная самооценка

Психологи говорят, что часто сталкиваются с людьми, впадающими в одну из крайностей. Одних слишком сильно родители хвалили, и у них завышенная самооценка Других наоборот — критиковали, и теперь это неуверенные в себе люди. Таким лицам важно попробовать понять чего они действительно стоят, научиться подмечать свои сильные и слабые стороны и работать над ними, а не только слепо доверять мнению других, даже если это родные родители.

Зависимость от чужого мнения

Психологи говорят, что сейчас среди молодежи наблюдается отличная тенденция. Все больше людей не обращают внимание на мнение окружающих. Но есть и львиная доля тех, кто очень зависим от нее. “А что скажут люди, если я начну вести блог? С меня будут смеяться”. “А что скажет мама, если я оставлю не перспективную работу, ведь столько средств было потрачено на получение образования?” И таких ситуаций есть масса. Психологи призывают работать над этими сокрушительными чертами характера.