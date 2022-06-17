День летнего солнцестояния испортит планы трех знаков зодиака: кого ждут неприятности

21 июля, в день летнего солнцестояния, некоторым знакам зодиака не поздоровится. В этот день Весы, Овны и Скорпионы точно встанут не с той ноги. Все планы пойдут кувырком, к тому же их ждет целый ряд неприятных сюрпризов, которые окончательно испортят настроение.





Весы

Родившимся под этим созвездием 21 июля не стоит принимать никаких важных решений. Уж слишком велик риск совершить ошибку, за которую потом придется долго расплачиваться. В этот день астрологи предрекают Весам конфликты с коллегами и руководством, которые могут привести даже к потере работы. Более щепетильными следует быть представителям знака и с родственниками и друзьями. Возможны семейные ссоры и недоразумения, за которые Весам потом придется извиняться.

Овен

Утром Овнов разбудит неприятная новость, которая испортит весь день. Летнее солнцестояние очень негативно отразится на эмоциональном состоянии представителей знака, они будут нервными и напряженными. Это будет проявляться даже в бытовых делах. Овнов застанет врасплох какая-то проблема, которую нужно будет решить в кратчайшие сроки. Но они не смогут собраться с мыслями и только усложнят ситуацию. Уроженцам знака следует попытаться успокоиться и подойти к решению проблемы с холодной головой. А иначе именно с этого момента в их жизни может начаться затяжная черная полоса.

Скорпион

Все планы Скорпионов на 21 июля разрушатся в мгновение ока. Эмоциональные представители знака, конечно же, разгневаются, но уже ничего нельзя будет поделать. Весь свой негатив уроженцы знака могут выплеснуть на близких, из-за чего дома разразится огромный скандал. Среди других опасностей, угрожающих Скорпионам в день летнего солнцестояния, предательство и обман. Это может быть как подлый поступок друга, так и потеря денег в результате мошеннической аферы.