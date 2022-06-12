До 5000 долларов: топ-9 самых дешевых иномарок, ввезенных без пошлины

Благодаря «нулевой» растаможке украинский вторичный авторынок пополнился более чем 100 тысячами автомобилей из Европы. По данным украинского Института исследования рынка, почти 96% ввезенных машин – легковушки. Причем большинство из них – недорогие модели, стоимостью до 5 тыс. дол.





Бюджетные иномарки доступного ценового сегмента в Украине пользуются наибольшей популярностью. Обычно это экземпляры с пробегом около 10 лет, однако в хорошем состоянии и, так сказать, «на ходу».

Стоит отметить, что большинство моделей, ранее бывших фаворитами украинцев, сейчас стоят ориентировочно на 400-500 долл. дешевле, поскольку были ввезены без уплаты пошлины. Так что большинству рядовых граждан такая машина будет по карману.

Первое место в топ-10 недорогих иномарок заняла популярнейшая среди наших соотечественников модель Volkswagen Passat. Приобрести себе подержанную «немецкую классику» можно в среднем за 3040 долл. Таких автомобилей без уплаты пошлины в Украину заехало больше всего – 5687 штук.

Вторую строчку в десятке лучших занял автомобиль того же производителя Volkswagen Golf. Средняя его стоимость на украинском вторичном авторынке – 2668 долл. По правилу «нулевой» растаможки границу пересекло 5217 транспортных средств этой модели.

Третьей стала Skoda Octavia. Машина известного чешского бренда давно полюбилась украинцам. К счастью, пока действовал закон о беспошлинном ввозе их успели пригнать в Украину 3566 экземпляров. Автомобиль этой модели обойдется в среднем в 3172 долл.

Остальные машины из топ-9 самых популярных в беспошлинный период:

Audi A6 – 4691 долл., 2445 шт.

Audi A4 – 3128 долл., 2314 шт.

Renault Megane – 2576 долл., 2293 шт.

Opel Zafira – 2039 долл., 2111 шт.

Opel Astra – 2119 долл., 1930 шт.

Ford Focus – 2154 долл., 1853 шт.

Из всех ввезенных в Украину б/у автомобилей треть происходит из Польши, а остальные автомобили пригнали из Германии и Литвы. Сейчас ввозить подержанные автомобили украинцы могут только через западные границы, ведь порты, через которые ранее попадали в страну американские машины, заблокированы.