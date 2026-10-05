Lenovo представила Watch Fit 3: большой AMOLED-экран и до девяти дней без подзарядки

Новинка уже поступила в продажу в Китае, сообщает IT Home. Часы предназначены для повседневных задач: просмотра уведомлений, отслеживания активности и управления функциями подключенного смартфона.

Watch Fit 3 оснащен экраном диагональю 1,96 дюйма с разрешением 410 × 502 пикселей. Он защищен закаленным стеклом с закругленными краями. Рамка изготовлена из цинкового сплава, а кнопки — из алюминиевого сплава. Толщина корпуса составляет 9,9 мм, заявлена защита от пыли и воды по стандарту IP68. В комплекте идет силиконовый ремешок.

Что умеет Watch Fit 3

Для тренировок предусмотрено более 50 режимов, в том числе бег, велосипедные прогулки и игровые виды спорта. За обработку спортивных показателей отвечают алгоритмы GOMORE. Также часы отслеживают пульс в состоянии покоя, насыщение крови кислородом и сон.

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Набор напоминаний оказался необычно обширным. Помимо предложения размяться после длительного сидения, Watch Fit 3 может напоминать о том, чтобы выпить воды, принять лекарство, почитать или отвести взгляд от экрана и посмотреть вдаль.

Через Bluetooth можно отвечать на звонки и звонить прямо с запястья, а также управлять воспроизведением музыки на смартфоне. В перечне функций есть синхронный ИИ-перевод с озвучкой, однако производитель не уточняет, поддерживается ли украинский язык.

Емкость аккумулятора составляет 390 мА·ч. Lenovo обещает примерно шесть дней работы в обычном режиме или до девяти дней при небольшой нагрузке. Полная зарядка занимает около двух с половиной часов.

Китайская версия также поддерживает офлайн-платежи через WeChat и Alipay. Это локальные платежные сервисы: поддержка оплаты украинскими банковскими картами не заявлена. О международном запуске Watch Fit 3, официальных продажах в Украине и глобальной цене Lenovo пока не сообщала.