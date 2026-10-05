Lenovo представила Watch Fit 3: великий AMOLED-екран і до дев’яти днів без заряджання

Новинка вже надійшла в продаж у Китаї, повідомляє IT Home. Годинник розрахований на повсякденні завдання: перегляд сповіщень, відстеження активності та керування функціями підключеного смартфона.

Watch Fit 3 отримав екран діагоналлю 1,96 дюйма з роздільною здатністю 410 × 502 пікселі. Його прикриває загартоване скло із заокругленими краями. Рамку виготовили зі сплаву цинку, а кнопки — з алюмінієвого сплаву. Товщина корпусу становить 9,9 мм, заявлений захист від пилу та води за стандартом IP68. У комплекті є силіконовий ремінець.

Що вміє Watch Fit 3

Для тренувань передбачено понад 50 режимів, зокрема біг, велосипедні поїздки та ігрові види спорту. За обробку спортивних показників відповідають алгоритми GOMORE. Також годинник відстежує пульс у стані спокою, насичення крові киснем і сон.

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Набір нагадувань вийшов незвично широким. Окрім пропозиції розім’ятися після тривалого сидіння, Watch Fit 3 може нагадувати випити води, прийняти ліки, почитати або відвести погляд від екрана й подивитися вдалину.

Через Bluetooth можна відповідати на дзвінки та телефонувати із зап’ястка, а також керувати відтворенням музики на смартфоні. У переліку функцій є синхронний ШІ-переклад з озвученням, проте підтримку української мови виробник не уточнює.

Акумулятор має місткість 390 мА·год. Lenovo обіцяє приблизно шість днів роботи у звичайному режимі або до дев’яти за невеликого навантаження. Повне заряджання займає близько двох із половиною годин.

Китайська версія також підтримує офлайн-платежі через WeChat і Alipay. Це локальні платіжні сервіси: підтримку оплати українськими банківськими картками не заявлено. Про міжнародний запуск Watch Fit 3, офіційні продажі в Україні та глобальну ціну Lenovo поки не повідомляла.