Вартують кожну гривню: опубліковано рейтинг кращих смартфонів за свої гроші

Найпопулярніший у світі бенчмарк – китайський AnTuTu – опублікував свіжий рейтинг найкращих смартфонів за співвідношенням продуктивності та ціни.





У молодшій ціновій категорії «до 300 доларів» перемогу здобула модель Redmi Note 11T Pro, побудована на базі процесора MediaTek Dimensity 8100. За нею йдуть Motorola Edge S30 з чіпом Snapdragon 888+ та iQOO Neo5 SE з процесором Snapdragon 87. До 450 доларів» трійка лідерів представлена ​​Redmi Note 11T Pro + з процесором Dimensity 8100, realme GT (Snapdragon 778G) та Motorola Edge X30 (Snapdragon 8 Gen 1).

Категорія “від 450 до 600 доларів” пропонує смартфони iQOO Neo6 (Snapdragon 8 Gen 1), Redmi K50 Pro (Dimensity 9000) та Xiaomi 12 (Snapdragon 8 Gen 1). До категорії доступних флагманів за ціною від 600 до 750 доларів потрапили апарати на базі Snapdragon 8 Gen 1: Black Shark 5 Pro, Nubia Red Magic 7 Pro та Xiaomi 12 Pro. У топовій категорії від 750 доларів також лише смартфони на Snapdragon 8 Gen 1: OnePlus 10 Pro, OPPO Find X5 Pro та vivo V80 Pro.