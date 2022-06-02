Эксперты сошлись во мнении: что будет с курсом валют в июне

В июне курс валют в Украине не изменится. Стоимость доллара и евро останется примерно такой же, как в мае. Стабильным курсом украинцы обязаны Национальному банку, который не собирается снимать валютные ограничения еще по крайней мере до середины июня.





Такой прогноз на курс валют дали ведущие украинские банкиры во время круглого стола финансового клуба Finclub. Эксперты сошлись во мнении, Нацбанк в ближайшие две недели не откажется от политики фиксации курса. А это значит, что резких изменений стоимости доллара или евро ждать не стоит.

Глава отдела аналитики Альфа-Банка Алексей Блинов отметил, что такая позиция НБУ позволяет достаточно точно спрогнозировать курс для импортеров и экспортеров на ближайший месяц. По его мнению, доллар и евро практически не изменятся в цене.

В обменниках курс также будет оставаться достаточно стабильным. Резких скачков не будет даже на наличном рынке, хотя раньше такое поведение курса было не редкостью. Взять хотя бы резкое удорожание доллара и евро в середине мая, когда они достигли отметок в 37 грн/долл и 39 грн/евро соответственно.

Но к счастью к концу месяца стоимость валюты снизилась до 35,5 грн/долл и, по мнению отечественных банкиров, будет оставаться такой до конца текущего месяца. Даже на «черном» рынке в течение текущего месяца все будет спокойно.

Бессменный курс на июнь прогнозирует и Надежда Воробьева, глава правления Альтбанка. Она убеждена, что пока НБУ контролирует валютный рынок, ощутимых скачков курса можно не бояться. А судя по настроениям регулятора, ограничения на операции в валюте и «замороженный» курс на уровне 29,25 грн/долл будут сохраняться еще по крайней мере до 14-15 июня. На протяжении всего этого времени стоимость иностранной наличности будет меняться максимум на несколько копеек в день.