ПриватБанк запровадив нововведення, від якого в захваті більшість клієнтів

Клієнти державного ПриватБанку тепер зможуть покласти гроші на свою карту, навіть не користуючись терміналом. Державний банк запустив новий сервіс під назвою «Поповнення на касі». Наразі цей проект ще вважається пілотним і працює лише в магазинах мережі «Сім23». Та у Приваті вже планують розширення на інші торгові мережі.





У прес-центрі банку розповіли, що з допомогою сервісу «Поповнення на касі» можна покласти гроші на будь-яку картку Привату. Тож клієнтам тепер не потрібно шукати найближче відділення чи термінал щоб внести кошти на рахунок. Адже зробити це можна просто під час оплати покупок на касі магазину.

Поповнити карту новим способом можна на суму від 20 грн до 5 тис. грн. Для цього потрібно заздалегідь попередити касира, що ви хочете покласти гроші на карту. Потім прикласти вашу карту до терміналу або власноруч ввести її номер. Суму поповнення касир додасть до вартості покупки. Комісія за внесення коштів через касу становить 0,5%. Наразі нова послуга від Привату працює лише у магазинах мережі «Сім23».

Варто зазначити, що у ПриватБанку зараз також діє послуга «Готівка на касі». З її допомогою клієнт банку може не покласти, а навпаки – зняти гроші зі своєї карти під час розрахунку за покупки. Для цього йому також потрібно попередити продавця про бажання зняти гроші та прикласти карту до терміналу. З карти буде знято бажану суму та вартість зробленої у магазині покупки. Таким способом можна перевести у готівку до 6 тис. грн.

Наразі послуга «Готівка на касі» від Привату працює у більшості українських мереж супермаркетів, аптек та АЗС. Вона є дуже зручною, адже позбавляє клієнтів необхідності шукати найближчий банкомат, якщо їм раптом знадобилася готівка.