Астролог предупредила о новом обострении войны в Украине: названы даты

В скором времени украинцев ждет очередной виток эскалации конфликта с россией. Обострение придется на период возвращения ретроградного Меркурия в созвездие Тельца. В эти дни может произойти целый ряд опасных событий.





Астролог Надежда Борова утверждает, что наиболее сложные дни с точки зрения военных действий станут 28 и 29 мая. В это время произойдут действительно шокирующие события, всколыхнувшие мир. В наибольшей опасности окажется население регионов, где ведутся активные боевые действия, в частности Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Запорожской областей.

Еще одним плохим днем астролог назвала 25 мая. Положение Марса, который как раз окажется в знаке своей силы, угрожает Украине увеличением зоны боевых действий. Есть и хорошие новости: государство получит большую поставку оружия, что непременно повлияет на ход войны.

Еще одна эксперт в области астрологии Наталья Нестеренко, наоборот, спрогнозировала быстрый переход войны в Украине в более спокойную фазу. При этом она считает, что противник и дальше будет саботировать переговорный процесс и пытаться повлиять на украинскую делегацию своими действиями на фронте.

В свою очередь таролог Ольга Соломко отметила, что боевые действия в Украине могут несколько затянуться. Однако к концу года война обязательно закончится.

Интересную информацию сообщила астропсихолог Валентина Витрок. По ее мнению президент России Владимир Путин пытается скрыть свою настоящую дату рождения, ведь за ней специалисты смогут разгадать его планы. Это свидетельствует о паническом страхе проигрыша, который завладел всеми мыслями главного террориста, а также тяжелой паранойе, вызванной онкологической болезнью.

Следует отметить, что о предстоящей войне между Украиной и россией было известно еще во времена Нострадамуса. Легендарный французский провидец предсказал боевые действия в Европе, которые начнутся в 2022 году. Правда Нострадамус считал, что война коснется и Парижа. Но с началом военного конфликта в Украине его пророчество пересмотрели.