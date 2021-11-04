Украинец нашел в кармане копейку, за которую получил $500

В Украине за монету номиналом 50 копеек владельцу предложили 13 тысяч гривен, то есть почти 500 долларов. В чем же причина столь высокой стоимости монеты, в тысячи раз превышающей ее реальный номинал?





Денежный знак, который владелец разместил для продажи на популярном онлайн-аукционе Violity, оказался редким экземпляром из пробного тиража. Копейка была отчеканена в 1992 году из материала, не характерного для такого номинала – магнитной нержавеющей стали. Состояние ее практически идеально, из чего можно заключить, что денежный знак никогда не был в обращении.

Как распознать дорогую монету?

Стать владельцем редкой копейки можно совершенно случайно. Например получить ее со сдачей в магазине или маршрутке, найти на улице, и даже в кармане старой одежды. Но распознать действительно дорогую монету не всегда легко. Какие же денежные знаки популярны у коллекционеров и могут стоить немалых денег?

Прежде всего это копейки с видимым дефектом чеканки: двойным аверсом или реверсом, разными годами изготовления на лицевой стороне и ребре, и другими недостатками.

Гораздо сложнее определить стоимость монеты, если она не имеет никаких внешних особенностей. В этом случае следует воспользоваться услугами профессионалов. Получить консультацию касательно ценности монеты можно, разместив ее на форуме для нумизматов, или на сайте онлайн-аукциона.

Какие монеты сейчас считают ценными?

Ценность денежного знака, которую сложно определить «на глаз», может заключатся в его принадлежности к ограниченному тиражу, виде металла, из которого он сделан и т.д.

Несколько примеров ценных монет, которые успешно продаются на украинских аукционах

5 коп. 2007 г.

отличается нестандартным весом 3,47 г (на 8 г меньше нормы) и толщиной 1,3 мм (на 0,2 мм тоньше нормы);

стоимость – 3000 грн.

50 коп. 2014 г. и 2016 г.

изготовлены из магнитной стали, покрытой никелем;

стоимость – 3500 грн.

1 грн 2013 г.