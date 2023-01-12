Украинским беженцам усложнят жизнь в Польше: каких льгот могут лишить

В Польше скоро изменятся условия пребывания для украинских беженцев. Соответствующий закон уже готовят к рассмотрению в Сенате. Согласно ему украинцев заставят официально оформляться в статусе беженца, платить за свое жилье и будут мгновенно лишать льгот в случае выезда из страны.

О новых правилах для украинцев, нашедших убежище в Польше, рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Там объяснили, что закон, предусматривающий более строгие правила пребывания для наших сограждан, пока согласовала лишь нижняя палата парламента. Но если Сенат поддержит инициативу, уже с 1 марта для украинцев много что изменится.

Как изменится жизнь украинских беженцев в Польше?

В Минреинтеграции перечислили основные нововведения, ожидающие беженцев из Украины:

регистрация статуса беженца, то есть получение специального идентификационного номера PESEL UKR станет обязательным для всех украинцев;

максимальный срок оформления этого номера уменьшат до 30 дней. Ранее получить PESEL нужно было за 90 дней с момента приезда в страну;

украинцы, которые уже более 120 дней проживают в коллективном жилье для беженцев, начнут платить за это жилье, но не больше, чем 60 злотых за сутки;

если украинец уедет из Польши более чем на 30 дней, ему перестанут выплачивать пособие. Однако по возвращении он сможет подать заявку на возобновление выплат;

легально проживать на территории Польши беженцы из Украины могут при наличии только электронного разрешения, полученного в приложении Diia.pl. Это разрешение является аналогом документа mObywatel;

украинцы, нашедшие в Польше работу или даже основавшие собственный бизнес, смогут получить разрешение на постоянное проживание. Такое разрешение дает Karta pobytu. Правда, оформить ее теперь можно будет не на 3 года, а всего лишь на 1,5 года.

Напомним, сейчас в Польше официально находится 1,4 млн украинских беженцев, имеющих специальный номер PESEL UKR. Преимущественно это пожилые люди женщины и дети.