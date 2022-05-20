Як обрати класичний годинник мрії: мінігайд

Сучасний асортимент наручних годинників вражає різноманіттям механізмів, функціоналом та оздобленням. Однак скролити сторінки інтернет-магазинів та роздивлятися нові моделі – це одне, а от зупинитися остаточно бодай на одній з них – зазвичай справжня проблема. То як же обрати свій ідеальний годинник?





Ключові параметри вибору

Наручні годинники класифікують за кількома важливими параметрами, які впливають на їхню точність, надійність, зовнішній вигляд і нерідко ціну. Такими параметрами є:

Тип механізму.

Матеріал корпусу.

Ступінь герметичності.

Тип механізму

Механізм – це справжнісіньке серце годинника і, без сумніву, головна його деталь. Годинникові механізми поділяються на два типи: кварцові та механічні.

Кварцові годинники вирізняються надвисокою точністю, без значних наслідків витримують удари й падіння. Проте вони потребують регулярної заміни батарейки. Такі механізми зараз використовує чимало популярних годинникових брендів, зокрема Swatch, Casio, Atlantic та ін. В Україні одним з набільших асортиментів володіє компанія Deka.

Механічні годинники – це стара добра класика. Вони зазвичай набагато дорожчі за кварцові та вважаються більш статусними. Такий годинник час від часу потребує підзаводу, зате у ньому немає жодних батарейок. Поводитися з «механікою» варто вкрай обережно через крихкість механізму. Механічні годинники випускають переважно елітні бренди. Зокрема в популярному українському інтернет-магазині deka.ua представлені механічні годинники виробництва Raymond Weil, Epos та інших преміум-марок.

Матеріал корпусу

Універсальні наручні годинники, так би мовити, на щодень, виготовляють переважно зі сталі. Цей матеріал дуже міцний і надійний. До того ж такий годинник не потребує якогось особливого догляду. Щоправда, сталь досить важка, тому жіночі годинники із цього матеріалу зазвичай оздоблюють ремінцями, а не браслетами.

Популярним матеріалом у годинниковій страві є і латунь. Він вирізняється простотою в обробці та не надто високою ціною. Однак латунь має один суттєвий недолік: вона корозіює взаємодіючи з потом чи іншою вологою. Внаслідок цього на руці у власника годинника можуть з’являтися чорні плями. Тому латунні годинники зазвичай мають спеціальне захисне покриття.

Пластик частіше використовують для спортивних моделей. Цей матеріал легкий і витривалий. Перевагою пластикових годинників є також їх невисока ціна та практичність. Щоправда, виглядають вони не так елегантно, як годинники зі сталі чи латуні.

Ступінь герметичності

Однією із найважливіших характеристик наручного годинника є його здатність не пропускати вологу всередину корпусу. Якщо годинник має характеристику «Water Resistant» чи «Water Resistant 30m» – це означає, що він знатний витримувати взаємодію із вологою. Пірнати з таким годинником, звісно ж, не можна. Але якщо помити в ньому руки або потрапити під дощ, біди не трапиться.

Натомість з годинником, маркованим надписом «Water Resistant 100m», можна спокійно приймати душ та навіть плавати у басейні. Годинник з таким ступенем герметичності чудово підійде спортсменам та людям, що ведуть активний спосіб життя.

Якщо ж обраний вами годинник має позначку «Water Resistant 200m» чи навіть більше, йому не зашкодить навіть дайвінг. Та пристрій з таким високим показником герметичності все одно не витримає під водою більше 2 годин.