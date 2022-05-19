Як правильно зберігати смартфони та ноутбуки, якщо ви ними не користуєтеся

Уявімо собі ситуацію, що пристрої вам не будуть потрібні в найближчий місяць, рік, а то й два.





Справа в тому, що літій-іонний акумулятор не любить глибокого розряду. Навіть якщо після повного розряду вдасться відновити АКБ за допомогою потужної зарядки (крім контролера пристрою), це не означає, що батарея буде працювати на повну потужність. Навіть якщо вона була на момент консервації нова. Виконуйте ряд правил, які допоможуть зберегти акумулятор вашого девайсу на тривалий термін:

Зарядіть акумулятор до 60-80% перед тим, як покласти пристрій на полицю; Якщо батарея знімна, витягніть її та не зберігайте всередині пристрою. Усередині батареї йдуть постійні хімічні процеси, які за певних обставин можуть вийти назовні та пошкодити дорогий гаджет; Якщо витягнути акумулятор не вийде, то хоча б раз на 1-2 місяці потрібно заряджати девайс до 50%. Пристрій має бути обов’язково вимкнено; У випадку, якщо батарею вилучено, то заряджати її потрібно раз на 3-5 місяців.

Вищевказані кроки дозволять зберегти акумуляторну батарею до більш-менш осудного стану. З роками будь-який АКБ (неважливо заряджений чи розряджений) втрачає свій ресурс — це цілком нормальний процес.

Не варто забувати про температуру та вологість повітря. Зберігати будь-які цифрові пристрої слід у сухому місці за кімнатної температури. Якщо в приміщенні велика вологість, то краплі вологи можуть призвести до окислення та корозії внутрішніх елементів.

Також потрібно уникати потрапляння сонячних променів та спеки – зберігати девайси на балконі навіть у закритій шафі точно не варто. Ідеальне місце — шафа, комод, комора в звичайній кімнаті, що опалюється в зимовий час.

Скажtемо відразу — цифрова техніка дуже швидко морально застаріває, тому краще позбавлятися її ще в той час, коли вона коштує якихось грошей. Але якщо ви не плануєте продавати техніку, що не використовується, то важливо дотримуватися всіх вищевказаних правил, щоб девайс був актуальний через тривалий час.

Наведені поради застосовні не тільки до смартфонів, а й до ноутбуків, планшетів, екнш-камер, фотоапаратів, реєстраторів та будь-якої іншої техніки, яка має всередині акумуляторну батарею.