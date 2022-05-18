Ощадбанк запустил важную услугу: украинцы смогут позволить себе больше

Клиенты государственного Ощадбанка снова смогут покупать автомобили в кредит. Банк восстановил популярную услугу «Ощад Драйв», которой с нетерпением ждали тысячи автолюбителей.





Кредит на транспортное средство Ощадбанк предоставляет на следующих условиях:

минимальная процентная ставка – 0,01% годовых;

минимальный аванс – 30% от стоимости машины;

максимальный срок возврата кредита – 7 лет.

Как отметил заместитель председателя правления Ощада Антон Тютюн, вернуться к автокредитованию в банке решили из-за высокого спроса на эту услугу среди клиентов. К тому же главные партнеры Ощадбанка среди автодилеров наладили новые цепочки поставок и смогут обеспечить клиентам Ощада достойный выбор моделей.

Кроме услуги «Ощад Драйв», клиентам банка также вернули возможность устанавливать собственный кредитный лимит. С первого мая все клиенты, получающие заработную плату или пенсию в банке могут оформить так называемую кредитную линию на сумму до 15 тыс. и со сроком возврата до 5 лет.

Следует отметить, что новые возможности кредитования, предоставленные своим клиентам Ощадбанком, положительно повлияют на состояние украинского бизнеса. Ведь покупательная способность граждан так или иначе улучшится, благодаря чему отечественные компании смогут существенно увеличить свой оборот.

Напомним, что кроме хорошей новости о возобновлении популярных услуг кредитования Ощад приготовил своим клиентам и один неприятный сюрприз. Речь идет о завершении кредитных каникул, до которого осталось уже менее чем две недели.

Льготы на использование кредитных средств в виде отмены пени, штрафов и процентов на сумму долга – все это останется в прошлом. Уже с 1 июня украинцам напомнят об их долгах перед банком и попросят возобновить хотя бы ежемесячные выплаты по кредитам. Пока же должникам остается только ждать уточнений от банка относительно правил, которые начнут действовать после выхода из кредитных каникул.