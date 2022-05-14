Softnews
Названо смартфони, на які вже можна встановити Android 13
Разом з новим Google Pixel 6a на презентації I/O 2022 компанія розповіла про Android 13, а також випустила другу бета-версію ОС, яку тепер можна встановити не лише фірмові «пікселі», але й смартфони низки інших виробників.
Список містить 13 пристроїв і виглядає так:
- ASUS ZenFone 8;
- Lenovo P12 Pro;
- OnePlus 10 Pro;
- OPPO Find N;
- OPPO Find X5 Pro;
- Realme GT 2 Pro;
- Sharp Aquos Sense 6;
- Tecno Camon 19 Pro 5G;
- Vivo X80 Pro;
- Xiaomi 12/12 Pro;
- Xiaomi Pad 5;
- ZTE Axon 40 Ultra.
Завантажити прошивку для свого гаджета можна на спеціальній сторінці від Google .
Крім того, Android 13 можна встановити на наступні смартфони Google Pixel:
- Pixel 4/4 XL;
- Pixel 4a/4a 5G;
- Pixel 5;
- Pixel 5a;
- Pixel 6/6 Pro / Pixel 6a.
Нові гаджети лінійки Pixel 7, які анонсували на заході, будуть йти з Android 13 з коробки.