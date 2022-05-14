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Названо смартфони, на які вже можна встановити Android 13

14.05.2022
1 хвилина на прочитання
Огляд OPPO Find X2: перший серед флагманів

Разом з новим Google Pixel 6a на презентації I/O 2022 компанія розповіла про Android 13, а також випустила другу бета-версію ОС, яку тепер можна встановити не лише фірмові «пікселі», але й смартфони низки інших виробників.


Список містить 13 пристроїв і виглядає так:

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  • ASUS ZenFone 8;
  • Lenovo P12 Pro;
  • OnePlus 10 Pro;
  • OPPO Find N;
  • OPPO Find X5 Pro;
  • Realme GT 2 Pro;
  • Sharp Aquos Sense 6;
  • Tecno Camon 19 Pro 5G;
  • Vivo X80 Pro;
  • Xiaomi 12/12 Pro;
  • Xiaomi Pad 5;
  • ZTE Axon 40 Ultra.

Завантажити прошивку для свого гаджета можна на спеціальній сторінці від Google .

Крім того, Android 13 можна встановити на наступні смартфони Google Pixel:

  • Pixel 4/4 XL;
  • Pixel 4a/4a 5G;
  • Pixel 5;
  • Pixel 5a;
  • Pixel 6/6 Pro / Pixel 6a.

Нові гаджети лінійки Pixel 7, які анонсували на заході, будуть йти з Android 13 з коробки.

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14.05.2022
1 хвилина на прочитання
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