Названо смартфони, на які вже можна встановити Android 13

Разом з новим Google Pixel 6a на презентації I/O 2022 компанія розповіла про Android 13, а також випустила другу бета-версію ОС, яку тепер можна встановити не лише фірмові «пікселі», але й смартфони низки інших виробників.





Список містить 13 пристроїв і виглядає так:

ASUS ZenFone 8;

Lenovo P12 Pro;

OnePlus 10 Pro;

OPPO Find N;

OPPO Find X5 Pro;

Realme GT 2 Pro;

Sharp Aquos Sense 6;

Tecno Camon 19 Pro 5G;

Vivo X80 Pro;

Xiaomi 12/12 Pro;

Xiaomi Pad 5;

ZTE Axon 40 Ultra.

Завантажити прошивку для свого гаджета можна на спеціальній сторінці від Google .

Крім того, Android 13 можна встановити на наступні смартфони Google Pixel:

Pixel 4/4 XL;

Pixel 4a/4a 5G;

Pixel 5;

Pixel 5a;

Pixel 6/6 Pro / Pixel 6a.

Нові гаджети лінійки Pixel 7, які анонсували на заході, будуть йти з Android 13 з коробки.