Названо групу українців, якій гарантовано спишуть всі борги за комуналку

В Україні на час війни дозволили громадянам не платити за комунальні послуги, якщо у них немає такої можливості. При цьому боржникам не нараховуватимуть пеню та штрафи. Погасити борги за комуналку українців попросять вже після закінчення війни. Та платити по рахункам доведеться не всім.





Вимагати оплату за комунальні послуги не будуть лише у однієї категорії українців. Йдеться про громадян, які внаслідок військових дій втратили своє житло. Якщо квартиру чи будинок було зруйновано, або ж він зазнав непоправних пошкоджень, усі борги власнику спишуть.

Решті українців, чиї домівки залишилися цілими й неушкодженими, за комуналку таки доведеться заплатити. Зробити це можна буде протягом трьох місяців після скасування військового стану в Україні.

Варто зазначити, що узгодження питань щодо оплати боргів за комуналку, накопичених під час війни, буде відбуватися вже після перемоги. Наразі в Україні ще немає реєстру із даними про пошкоджене житло, тож оплата за послуги ЖКГ нараховується всім побутовим споживачам автоматично. Та як тільки такий реєстр з’явиться, всім українцям, що втратили свій дім, борги обов’язково спишуть.

Перерозрахунку після війни підлягатимуть і борги громадян, що залишили своє житло та перебралися до інших, більш безпечних регіонів. Оскільки зараз вони не можуть подавати дані з лічильників, оплату їм нараховують згідно із соціальними нормативами споживання. Та коли переселенці повернуться додому і надішлють показники відповідним комунальним службам, суми у платіжках їм обчислять заново.

Нагадаємо, що на Харківщині, що зазнала ледь не найбільших руйнувань за час війни, місцевим мешканцям вже припинили нараховувати оплату за комуналку. Харків’янам також сприсали борги, накопичені з 24 лютого. Усі пов’язані зі списанням боргів витрати влада покриє із міського бюджету.