ПриватБанк буде доплачувати деяким пенсіонерам 20 тисяч гривень: умови

Другим переможцем акції “Дарую 20 000 на пенсію”, спрямованої на заохочення військових пенсіонерів, став Микола Тимощук з Хмельницького.

Акція від ПриватБанку, що стартувала у січні, передбачає додаткові грошові винагороди військовим пенсіонерам в Україні. Учасники акції, які є колишніми або діючими військовослужбовцями, отримують пенсійні виплати відповідно до законодавства України про пенсійне страхування та пенсійне забезпечення. Виплати здійснюються на платіжні картки ПриватБанку, акція триватиме до 15 травня.

Першим переможцем у березні став військовий пенсіонер з Могилева-Подільського Вінницької області. Переможець квітня, Микола Тимощук, є давнім прихильником зручних, надійних та зрозумілих банківських послуг ПриватБанку. Пенсійні картки в ПриватБанку можна відкрити без відвідування відділення – за допомогою смартфона та Приват24. Для участі в акції необхідно мати під рукою та заздалегідь відсканувати ідентифікаційний код (ІПН) та документи, що посвідчують особу.

Нагадаємо, що у розіграші автоматично беруть участь усі одержувачі військової пенсії через ПриватБанк. Більш детально про акцію можна дізнатись за посиланням – https://newpromos.privatbank.ua/daruyemo_hroshi_do_pensiyi.