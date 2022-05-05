Смартфони отримають рекордну зарядку

Виробники аксесуарів для смартфонів та комп’ютерів представили перші кабелі стандарту USB-C 2.1. Про це повідомляє видання Tom’s Hardware.





Фахівці пояснили, що стандарт USB-C 2.1 дозволяє передавати енергію з рекордною потужністю 240 Вт. Для порівняння, актуальний стандарт USB-C 2.0 обмежений 100 ватами. За словами журналістів, першим виробником, який випустив подібні аксесуари для смартфонів та комп’ютерів, виявилася компанія Club3D.

Згідно з отриманими від організації матеріалами, до лінійки кабелів нового покоління увійшли три моделі. Базовий аксесуар CAC-1573 призначений лише для заряджання. Топова модель серії – CAC-1576 – забезпечує потужність до 240 ватів і пропускну здатність при обміні даними до 40 гігабіт на секунду. Також пристрій може передавати відеосигнал з роздільною здатністю до 8К і частотою до 60 герц.

За оцінкою журналістів, потужність нових аксесуарів має бути достатньою для більшості популярних ноутбуків за винятком тих, що оснащені найпродуктивнішими процесорами та відеокартами. Автори зазначили, що зараз на ринку немає зарядних адаптерів, які б могли забезпечити рекордну потужність. Вартість та термін появи у продажу пристроїв Club3D не розкриваються.

Специфікація USB Type-C 2.1 була представлена ​​Форумом розробників USB (USB-IF) у травні 2021 року.