Hardnews

Величезні та швидкі – представлені смартфони Infinix NOTE 12, HOT 12 та Smart 6 HD

Нажаль, вартість Infinix не назвала. Також не було розкрито термінів появи смартфонів у продажу.

27.04.2022
1 хвилина на прочитання

Infinix NOTE 12 базується на однокристальній системі MediaTek Helio G88. У смартфона 6,7-дюймовий AMOLED-екран. Розширення та частота оновлення не називалися. Тильна камера потрійна, на 50+2 Мп та QVGA. Селфі-камера 16-мегапіксельна. Об’єм оперативної пам’яті дорівнює 4 або 6 ГБ, флеш-пам’яті – до 128 ГБ. Місткість акумулятора – 5000 мА * год. Є функція швидкої 33-ватної зарядки. Працює девайс на Android 11 із ексклюзивною оболонкою XOS 10.6. 


Infinix NOTE 12
Infinix HOT 12 базується на SoC MediaTek Helio G85. Смартфон оснащений 6,82-дюймовим дисплеєм IPS. Тильна камера потрійна, з датчиками на 13+2 Мп та AI-сенсором. Об’єм оперативної пам’яті дорівнює 6 ГБ, ємність накопичувача становить 128 ГБ. Акумулятор на 5000 мА*год підтримує 18-ватну швидку зарядку. Працює гаджет на Android 12 із оболонкою XOS 10.6. 
Infinix HOT 12
Infinix Smart 6 HD заснований на невідомій SoC із частотою роботи 1,6 ГГц. Екран тут 6,6-дюймовий. Позаду подвійна камера з головним сенсором на 8 Мп та AI-модулем.
Infinix Smart 6 HD
Фронтальна камера 5-мегапіксельна. У смартфона всього 2 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 32 ГБ. Батарея на 5000 мА*год. Швидкої зарядки немає, лише 10-ватна. Як ОС використана Android 11 Go з інтерфейсом XOS 7.6.

Новини по темі

Читати GSMinfo в Google News
Читати GSMinfo в Telegram
Читати GSMinfo на Facebook

﻿
27.04.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button