Hardnews
Величезні та швидкі – представлені смартфони Infinix NOTE 12, HOT 12 та Smart 6 HD
Нажаль, вартість Infinix не назвала. Також не було розкрито термінів появи смартфонів у продажу.
Infinix NOTE 12 базується на однокристальній системі MediaTek Helio G88. У смартфона 6,7-дюймовий AMOLED-екран. Розширення та частота оновлення не називалися. Тильна камера потрійна, на 50+2 Мп та QVGA. Селфі-камера 16-мегапіксельна. Об’єм оперативної пам’яті дорівнює 4 або 6 ГБ, флеш-пам’яті – до 128 ГБ. Місткість акумулятора – 5000 мА * год. Є функція швидкої 33-ватної зарядки. Працює девайс на Android 11 із ексклюзивною оболонкою XOS 10.6.
Infinix Smart 6 HD заснований на невідомій SoC із частотою роботи 1,6 ГГц. Екран тут 6,6-дюймовий. Позаду подвійна камера з головним сенсором на 8 Мп та AI-модулем.
Фронтальна камера 5-мегапіксельна. У смартфона всього 2 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 32 ГБ. Батарея на 5000 мА*год. Швидкої зарядки немає, лише 10-ватна. Як ОС використана Android 11 Go з інтерфейсом XOS 7.6.