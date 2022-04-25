Українцям розповіли, як захиститись від російських хакерів

Російські хакери роблять все більше кібератак, спрямованих проти пересічних українців. Найчастіше зловмисники використовують теми виплат переселенцям та допомоги українцям за кордоном. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.





Зокрема, хакери використовують метод фішингу – розсилають повідомлення, щоб оволодіти обліковими даними українців.

“Зростає кількість фішингових розсилок під виглядом інформації про державну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, а також українців, які тимчасово виїхали за кордон. Зловмисники, які здійснюють такі розсилки, уважно стежать за українськими новинами та швидко реагують на звістку про будь-яку допомогу”, – йдеться у пресі-релізі.

Фахівці нагадали українцям, як захиститись від фішингових атак:

не відкривайте листа від невідомих адресатів;

не переходьте на посилання з таких листів і не вводьте своїх персональних даних;

увімкніть двофакторну авторизацію в соцмережах та всіх сервісах, що підтримують таку послугу.

У Держспецзв’язку нагадують, що отримати фінансову допомогу від держави можна лише у “Дії”, а дізнатись інформацію – в офіційних установах.

Крім того, зростає кількість інформаційно-психологічних операцій проти українського населення у соцмережах та месенджерах. Хакери зламують акаунти українських військовослужбовців чи високопосадовців, щоб опублікувати пропаганду та заклики до українців – здаватися.