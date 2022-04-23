Названо правильний порядок дій при втраті/крадіжці смартфона

Сучасна людина зберігає дуже багато важливих даних на смартфоні, тому у разі його втрати важливо правильно поводитися. Усі описані у статті дії очевидні, але у екстремальній ситуації їх легко забути. Щоб цього не сталося, збережіть цей матеріал як пам’ятку. У ньому ми розповідаємо, що треба обов’язково зробити після втрати контролю за вашим смартфоном.





Заблокувати сім-карту

Для повної безпеки ваших акаунтів та банківських карток, слід заблокувати сім-карту. Зробити це не складно, достатньо зателефонувати до оператора.

Заблокувати банківські картки

Майже у кожного в 2022 році до смартфону прив’язані банківські картки, тому у разі втрати смартфона їх треба обов’язково заблокувати. Звичайно, найчастіше тому, хто знайшов апарат, не вдасться сплатити покупки з телефону, оскільки вони банально не зможуть зняти блокування з екрана, але краще не ризикувати та заблокувати картку. Для цього потрібно зателефонувати до гарячої лінії свого банку.

Звернутися до поліції

Звернення до поліції у разі втрати смартфона навряд чи до чогось приведе, а от якщо його у вас вкрали, зробити це потрібно обов’язково. Також варто повідомити IMEI телефону, так що його зможуть ідентифікувати у разі виявлення.

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Попередити знайомих

Є можливість, що новий власник телефону захоче розвести ваших друзів або близьких на гроші. Він може сказати, що ви потрапили в біду і потребуєте грошей або щось таке. Тому, у разі втрати контролю над смартфоном, варто попередити про це якомога більше знайомих.

Заблокувати телефон

Якщо у вас сучасний смартфон Android або iPhone, ви можете заблокувати телефон. Так, той, хто знайде його, нічого не зможе зробити з пристроєм. Також за допомогою офіційних ресурсів ви можете відстежити розташування девайсу. Звичайно, за умови, що на ньому увімкнено відображення геолокації. Може, втрачений телефон ще ніхто не підібрав, і ви по карті встановите його дислокацію та спокійно його заберете. Про те, як це зробити, читайте у нашій статті.

Змініть паролі

Про всяк випадок у разі втрати смартфона варто поміняти паролі на якомога більшій кількості сервісів.