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Новий USB стане ще краще: що змінилося

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Некомерційна організація USB-IF анонсувала оновлений стандарт USB-C Release 2.1, який дозволить збільшити потужність заряду більш ніж в два рази в порівнянні з актуальним стандартом.


В даний час специфікація USB-C Power Delivery передбачає максимальну потужність заряду 100 Вт, однак у версії стандарту 2.1 цей показник збільшено до 240 Вт, пише The Verge .

Перехід на новий стандарт дозволить заряджати більш потужні пристрої – такі як ноутбуки або навіть настільні ПК. Правда, це зажадає використання нових зарядних пристроїв і кабелів, розрахованих на подібне навантаження.

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