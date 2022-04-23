Стали відомі перші деталі про Redmi Note 12 Pro та 12 Pro+

Компанія Xiaomi вже зовсім скоро планує представити два нових смартфони своєї народної лінійки, а саме Redmi Note 12 Pro та 12 Pro+. Про це свідчить те, що пристрої вже з’явилися у базі даних регулятора TENAA. Повідомив цю інформацію інформатор Digital Chat Station.





Обидва смартфони отримали однакові габарити – 163,64 x 74,29 x 8,8 мм, а також 6.6-дюймові екрани. А ось ємність батареї відрізняється. Старша версія отримає акумулятор ємністю 4300 мАг, а базова – 4980 мАг.

Різниця в ємності може вказувати на те, що виробник вирішив звільнити у старшій версії місце для чогось іншого. Наприклад, для потужної 120-150-ватної зарядки. Також вказується, що програмною основою гаджетів стане операційна система Android 12. Якщо компанія дійсно вирішила повернутися до піврічного циклу випуску Redmi Note, новинки очікується вже зовсім скоро.