Старий флагман чи смартфон середньої ціни? Що краще обрати у 2022 році

Багато покупців у 2022 році запитують, який смартфон краще купити — флагман минулих років або сучасний середньобюджетник. Однозначно відповісти на це питання не можна, оскільки обидва пристрої мають свої плюси і мінуси. Про них ми розповімо в цьому матеріалі, а потім виберете той варіант, який подобається більше.





Старий флагман. Аргументи за.

Продуктивність

Незважаючи на те, що виробники люблять козиряти результатами телефонів у бенчмарках, практично особливої ​​користі від них немає. Флагмани, що вийшли 2-3 роки тому, також успішно справляються з більшістю завдань, як і сучасні смартфони преміум-класу. Вони не гальмують при роботі в месенджерах, серфінгу інтернету і поступаються своїм молодшим конкурентам тільки в топових іграх. Однак, для більшості це не має жодного значення.

Надійність

Більшість флагманів минулих років має корпус із вологозахистом, що у середнячків справжня рідкість. Враховуючи, що багато хто хоче, щоб телефон прослужив якомога довше, це особливо актуально.

Фотоможливості

Фотоможливості смартфонів за останні роки прокачалися не так сильно, як запевняють багато хто. Флагмани минулих років, особливо моделі, які мають оптичну стабілізацію, здатні робити якісні та деталізовані знімки з реалістичною кольоропередачею. А ось середньобюджетники у цьому питанні виглядають трохи гірше. Про те, на що слід звертати увагу при виборі камерафона, читайте у нашій статті,

Середньобюджетник. Аргументи За.

Підвищена герцовка

Тренд на екрани з підвищеною частотою оновлення з’явився кілька років тому, тому навіть у найкращих флагманів, що вийшли 3-4 роки тому, у панелей стандартна герцовка в 60 Гц. Якщо це критично — вибір є очевидним, купувати старий флагман немає жодного сенсу.

Швидкість заряджання

Ще один момент, коли середньобюджетні телефони виглядають краще. Зараз практично у кожного апарата потужність зарядки достатня для того, щоб акумулятор заряджався за годину-півтори, заповнюючи при цьому більшу частину ресурсів у перші півгодини.

Дизайн

Якщо вам критично те, як виглядає телефон, є сенс купувати сучасний бюджетник. Зараз виробники трепетніше ставляться до екстер’єру своїх смартфонів, тому найчастіше вони виглядають цікавішими за флагмани минулих років.