Стало известно, за что банки могут заморозить счета украинцев во время войны

Украинские банки могут блокировать карты клиентов из-за нарушения новых правил, установленных НБУ. Речь идет об ограничении суммы перевода 400 тыс. грн. Попытка совершить транзакцию на большую сумму может привести к потере клиентом доступа к своему счету и его «заморозке».





Ограничение на сумму перевода содержится в постановлении Национального банка №69. Это постановление вступило в силу 8 апреля 2022 года.

Как отметил адвокат, специализирующийся на судебных спорах, Андрей Новак, блокировка счетов из-за слишком большой суммы перевода, может негативно отразиться на деятельности волонтеров. Они часто проводят сбор средств непосредственно на свои счета, а затем перечисляют их на оплату одежды и снаряжения для украинских военных, а также товаров первой необходимости для переселенцев.

Однако эксперт успокоил украинцев и отметил, что процедура блокировки не проходит автоматически. Во-первых, у каждого банковского учреждения есть собственная система финансового мониторинга, согласно которой оно действует в таких спорных ситуациях.

Во-вторых, перед блокировкой счета работники банка обычно связываются с клиентом, чтобы получить от него объяснение касательно происхождения средств и цели их перевода. Если владелец счета сможет дать такое объяснение, убедив банк, что данный перевод осуществлен не с целью отмывания денег, то счет сразу же разблокируют.

«Банку необходимо получить информацию о происхождении средств, которые клиент собирается перевести со своего счета или получить. Для этого представителям финучреждения следует предоставить соответствующие сведения и документы, которые будут служить подтверждением законности этих средств», – пояснил адвокат.

Такие жесткие правила Нацбанка, конечно, могут ограничивать финансовую свободу граждан. Однако они имеют целью не допустить отмывание средств и выведение их за границу. А это задание является крайне важным для сохранения экономической стабильности в условиях войны.

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