Украинцы массово продают доллары: каких изменений курса ожидают эксперты

В течение прошлой недели доллар на наличном рынке Украины упал с 32,5 грн/долл. до 31,6 грн/долл. Такое существенное снижение курса повлекло за собой массовую продажу населением американской валюты. Оказавшись в сложной ситуации из-за войны, люди начали конвертировать свои сбережения «на черный день». Таким образом, они повысили спрос на национальную валюту и, соответственно, ее стоимость.





Однако ведущие финансовые эксперты страны считают, что тренд по повышению курса гривни продлится недолго. В частности, аналитик компании Roboforex Андрей Гойлов прогнозирует скорую эмиссию национальной валюты, причиной которой может оказаться рост социальных выплат в стране.

Однако не все так плохо. Именно сейчас на международных финансовых рынках постепенно восстанавливается популярность украинских ценных бумаг, а соответственно увеличивается их стоимость. К примеру, курс украинских евробондов, срок погашения которых истекает в сентябре текущего года, уже вырос до 62% от их номинала.

«Украина непременно будет и дальше обслуживать свои ценные бумаги. Государству это нужно, прежде всего, для того, чтобы сохранить за собой доступ к мировому долговому рынку. Это недавно подчеркивал глава Минфина Сергей Марченко. Ведь Украина в 2022 году, согласно расчетам Европейского банка, уже потеряла 20% своего ВВП», – отметил Гойлов.

Надежду на пополнение госбюджета и укрепление курса дают и успехи украинских военных ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) на международном рынке. В частности, в минувший вторник Минфин выручил на таких облигациях 5,57 млрд. грн. Инвесторы приобрели ценные бумаги в гривне со сроком погашения полгода и доходностью 10% на 740 млн. грн. Еще на 223 млн. грн. было продано ОВГЗ со сроком уплаты 3 и 1 год. А на облигациях в евро удалось заработать 143 млн евро.

Всего путем продажи «военных» облигаций в бюджет уже удалось привлечь около 35 млрд. грн.

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