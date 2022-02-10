В обменники уже поздно: известен курс доллара до 13 февраля

На прошлой неделе предложение доллара на межбанке значительно превысило спрос на него, из-за чего обычно стабильная валюта США резко пошла на убыль. Стоимость «зеленого» упала на 37 коп, до 28,15 грн/долл. Но эксперты утверждают, что это еще не конец, и на текущей неделе доллар продолжит стремительное падение.





Укреплению гривны и удешевлению доллара по отношению к ней поспособствовала стабилизация политической ситуации. Напряжение спало и инвесторы немного «расслабились». Они больше не видят в России реальной угрозы для украинской экономики, поэтому отток средств из украинских ОВГЗ немного ослаб.

Снижение курса доллара в Украине обусловлено и тем, что украинский бизнес сейчас платит налоги за прошлый год. Поэтому предприниматели, в частности экспортеры, конвертируют свою выручку в долларах в национальную валюту. Предложение «американца» на межбанке увеличивается, соответственно он теряет в цене.

Действие всех этих факторов привело к снижению стоимости доллара в Украине более чем на 2%. И это только за период с 31 января по 4 февраля. Тем временем украинский Минфин уже дал прогноз на поведение основных валют до конца текущей недели. По данным госструктуры к пятнице 11 февраля гривна еще увереннее встанет на ноги, а доллар продолжит свое нисходящее движение.

Динамические изменения курса коснутся не только доллара, но также единой европейской валюты. На вокресенье 13 февраля Минфин прогнозирует следующие ставки:

доллар в банках будет стоить 27,8 грн/долл, а в частных обменниках – 27,85 грн/долл;

евро будет стоить 31,7 грн/евро в банках, и 31,8 грн/евро – в частных обменниках.

Поэтому бежать в банки или обменники с целью закупиться иностранной валютой пока не лучшая идея. Ведь из-за столь стремительного падения курса доллара и евро вы рискуете потерять существенную часть своих сбережений.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿