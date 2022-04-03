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Як написати листа та мінімізувати його потрапляння до папки «Спам»
Нерідко наші листи, які ми комусь надсилаємо вперше, потрапляють в отримувача до папки «Спам». А ми чекаємо на відповідь і не підозрюємо, що одержувач навіть не побачив нашого листа. Щоб такого не було, потрібно дотримуватися низки правил:
1️⃣ Постарайтеся одразу не надсилати будь-які посилання всередині листа;
2️⃣ Теж саме і з номерами телефонів. Система може порахувати такий лист за спам;
3️⃣ Не варто в першому листі надсилати вкладення, особливо упаковані за допомогою архіватора;
4️⃣ Найкраще надсилати листи з веб-версії пошти або програми. За статистикою, листи надіслані з поштового клієнта найчастіше потрапляють до «Спаму»;
5️⃣ Використовуйте лише відомі поштові сервери.