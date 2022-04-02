Украинцам рассказали о том, какой курс доллара и евро будет сразу после войны

После войны Национальный банк Украины планирует вернуться к политике плавающего курса. Как пояснили в регуляторе, подобная стратегия поможет избежать девальвации нацвалюты и даже сохранить инвестиционную привлекательность украинского рынка. В то же время курс иностранных валют напрямую будет зависеть от предложения и спроса на них.





Как отметил заместитель председателя правления Нацбанка Василий Фурман, соотношение гривни к американской и европейской валюте будет определяться исключительно факторами рынка. Эксперт рассказал, что опыт внедрения политики плавающего курса и постепенного ослабления валютных ограничений у нашего государства уже не было. С 2016 по 2021 год НБУ придерживался этой стратегии на валютном рынке. Поэтому есть веские причины считать, что и в этот раз нам все получится, а гривна после войны не нырнет в бездну девальвации.

Правда, по мнению чиновника, валютная политика ближайших лет зависит и от продолжительности войны. Но в любом случае ситуации, имевшей место в 2014 году, Нацбанк точно не допустит. Напомним, что в 2014 году собственно и произошла девальвация гривны в результате политического кризиса в стране и оккупации Донбасса.

Василий Фурман также отметил слаженные и эффективные действия НБУ в первые часы после нападения России. Фиксация курса и валютные ограничения стали своего рода прививкой от паники, которая могла бы возникнуть на валютном рынке. Именно благодаря оперативным решениям регулятора банковская система Украины продолжила стабильно работать даже в условиях войны. В дальнейшем же НБУ постепенно начнет снимать установленные в первые дни войны валютные ограничения.

Напомним, что с 24 февраля Национальный банк зафиксировал курс доллара на отметке 29,25 грн/долл., а евро – 33,17 грн/евро. Также регулятор остановил торги на валютном рынке, а на наличном – запретил продажу гражданам иностранной валюты.

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