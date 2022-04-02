Чи може процесор згоріти, якщо перегріється?

Мікропроцесор всередині комп’ютера нагрівається під час роботи. Інтенсивність нагрівання залежить від навантаження та якості системи охолодження. Усередині процесора є кілька температурних датчиків, що контролюють стан мікросхеми.





Коли процесор сильно перегрівається, то включається захист, який називається тротлінг. CPU починає пропускати такти, щоб зменшити навантаження. Тому комп’ютер починає сильно гальмувати. Як правило, захист спрацьовує за нормальної температури близько 100 градусів. Якщо пропуск тактів не допомагає, то система захисту може взагалі відключити CPU (все залежить від моделі) — комп’ютер тоді вимкнеться або перезавантажиться.

Завдяки такій системі захисту дорога мікросхема не вийде з ладу, а випадки коли CPU фізично «перегорав» дуже рідкісні. У нашій практиці зустрічалося подібне лише один раз — вентилятор на кулері вийшов з ладу, а користувач ще й примудрявся грати в нескладні ігри до виходу з ладу кристала.

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