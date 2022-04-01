В Украине подешевеет электроэнергия

Выгода присоединения Украинской энергетической сети к европейской системе ENTSO-E по приблизительным подсчетам Всемирного банка составит не менее 1,5 млрд. долл. в год. Однако преимущества вступления в энергетический Евросоюз почувствуют и рядовые потребители. Ведь суммы за свет в их платежках, скорее всего, существенно уменьшатся.





О присоединении к ENTSO-E украинское правительство объявило 15 марта. Синхронизация Украинской объединенной энергосистемы с европейской и полная изоляция от сетей России и Беларуси стала действительно значимым событием. Но как оказалось, ENTSO-E даст нам не только энергетическую безопасность и стабильность, но и значительно увеличит выгоду от генерации.

Как отметил руководитель энергетического направления в центре аналитики BRDO Антон Зоркин, у Украины теперь будет возможность торговать электричеством со странами Европы. А поскольку генерация у нас превышает потребление, продажа энергии обеспечит немалые вливания в бюджет.

Стабильная прибыль от энергетической отрасли отразится и на цене электричества для бытовых потребителей. платежки украинцев за свет ощутимо полегчают, а стоимость электричества стабилизируется и не будет прыгать каждый сезон.

Еще одним важным преимуществом слияния с ENTSO-E является лояльность европейцев к альтернативным способам генерации. Благодаря этому в Украине начнет активно развиваться зеленая энергетика, балансируя энергосистему страны.

Не заставят себя ждать и иностранные инвесторы. Принадлежность украинской энергосистемы к европейской сети станет своего рода гарантией для крупных компаний. У них не будет никаких причин опасаться инвестиций в украинскую энергоотрасль и промышленность. А для нас такая финансовая поддержка после войны наверняка не будет лишней.

Напомним, что подготовка присоединения к ENTSO-E в Украине началась еще в 2017 году. Однако для слияния с европейской энергетической системой украинской ОЭС пришлось пройти долгий путь и подготовиться в техническом плане.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿