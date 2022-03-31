Кто и где может вручить повестки украинцам, и каких видов они бывают

С начала марта в Украине идет общая мобилизация. В течение 90 дней украинцам будут приходить повестки. Всего будет четыре волны мобилизации, в течение которых призвать должны все, кто не имеет освобождений от военной службы. Повестки бывают нескольких видов, а вручать их могут в совершенно разных местах и ​​разные уполномоченные лица. Как все происходит, рассказываем.





Какие бывают виды повесток и кто их вручает?

Повестки делятся на четыре вида:

Для уточнения учетных данных. Для прохождения медкомиссии. Призыв на военную службу в ВСУ. Призыв прибыть в воинскую часть.

Вручать повестки могут не только по адресу проживания. Это может случиться на рабочем месте, на блок-посте, на дороге или где угодно. Перед вручением повестки лицо, выполняющее данное поручение, должно проверить документы и убедиться, что повестка вручается лично в руки тому гражданину, которому нужно. Именно поэтому во время военного положения все украинцы должны носить с собой документы, удостоверяющие личность. Вручить повестку может сотрудник военкомата, представитель местного самоуправления, местных органов исполнительной власти или должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Тем, кто проигнорирует повестку и не явится в указанном месте, грозит уголовная ответственность.

Кому приходят повестки в течение 1-4 волны?

Первая волна – это бывшие военнослужащие, которым до 40 лет и имеющие соответствующий опыт. Вторая волна – военные, которые проходили контрактную службу до 2014 года. Третья волна — это военнообязанные, офицеры запаса или лица, у которых есть военная кафедра. Четвертая волна — это общенациональная мобилизация всех, кто не имеет физических ограничений и так называемого «белого билета».

Повестки могут приходить как мужчинам, так и женщинам. В настоящее время на учете в военкоматах состоит более 10 000 украинок.

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