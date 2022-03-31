Кто и где может вручить повестки украинцам, и каких видов они бывают
С начала марта в Украине идет общая мобилизация. В течение 90 дней украинцам будут приходить повестки. Всего будет четыре волны мобилизации, в течение которых призвать должны все, кто не имеет освобождений от военной службы. Повестки бывают нескольких видов, а вручать их могут в совершенно разных местах и разные уполномоченные лица. Как все происходит, рассказываем.
Какие бывают виды повесток и кто их вручает?
Повестки делятся на четыре вида:
- Для уточнения учетных данных.
- Для прохождения медкомиссии.
- Призыв на военную службу в ВСУ.
- Призыв прибыть в воинскую часть.
Вручать повестки могут не только по адресу проживания. Это может случиться на рабочем месте, на блок-посте, на дороге или где угодно. Перед вручением повестки лицо, выполняющее данное поручение, должно проверить документы и убедиться, что повестка вручается лично в руки тому гражданину, которому нужно. Именно поэтому во время военного положения все украинцы должны носить с собой документы, удостоверяющие личность. Вручить повестку может сотрудник военкомата, представитель местного самоуправления, местных органов исполнительной власти или должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Тем, кто проигнорирует повестку и не явится в указанном месте, грозит уголовная ответственность.
Кому приходят повестки в течение 1-4 волны?
- Первая волна – это бывшие военнослужащие, которым до 40 лет и имеющие соответствующий опыт.
- Вторая волна – военные, которые проходили контрактную службу до 2014 года.
- Третья волна — это военнообязанные, офицеры запаса или лица, у которых есть военная кафедра.
- Четвертая волна — это общенациональная мобилизация всех, кто не имеет физических ограничений и так называемого «белого билета».
Повестки могут приходить как мужчинам, так и женщинам. В настоящее время на учете в военкоматах состоит более 10 000 украинок.