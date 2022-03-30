У Помпеях для патрулювання взяли на службу робота-собаку

Адміністрація археологічного комплексу Помпеї (Італія) взяла на службу робота-собаку Spot від компанії-виробника Boston Dynamics для патрулювання у нічний час. Про це повідомляє Daily Mail.





Як уточнюється, робота планують використати замість охоронців для огляду вулиць стародавнього міста. За допомогою камер і датчиків робот транслюватиме відео на сайт комплексу. Крім того, Spot планують відправляти у викопані розкрадачами тунелі, які є небезпечними для доступу співробітників Помпеї.

Робот здатний проникати навіть у невеликі простори, збирати та записувати дані.

У березні 2022 року нью-йоркські пожежники також взяли на службу собак-роботів Spot, які братимуть участь у пошуково-рятувальних операціях. Вартість закупівлі становила близько 75 тисяч доларів.

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