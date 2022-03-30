Як дізнатися що пора міняти смартфон на більш сучасний

Інколи настає такий момент, коли потрібно прощатися зі своїм улюбленим смартфоном. На жаль, технології не стоять на місці і через 2-3 роки робота будь-якого гаджета погіршується. Але як зрозуміти ту відправну точку, при якій настав час бігти в магазин за новим смартфоном? Існує кілька ознак, які говорять про те, що ваш улюблений девайс вже морально застарів.





Мислитимемо об’єктивно, бо якоїсь прямої ознаки може і не бути. Деколи можна зустріти смартфони, випущені 5 років тому, які більш-менш непогано працюють. А буває, що пристрій, якому і 2-х років немає, вже зависає та гальмує.

Поговоримо про найважливіші програмні ознаки і не чіпатимемо апаратних, оскільки багато хто може спокійно користуватися пристроєм без NFC, Bluetooth 5 і великого дисплея.

Ознака №1 – вилітають програми з пам’яті

Допустимо, у вас запущено 2 додатки: браузер та месенджер. Якщо під час перемикання між програмами потрібна вам програма відкривається не відразу і починає знову завантажуватися, це означає, що пристрою не вистачає ресурсів для простих завдань. Уявіть, що зараз вам ще й зателефонують — смартфон може взагалі зависнути.

Ознака №2 – погано працюють основні функції телефону

Якщо ви часто не можете прийняти дзвінок через те, що віконце зависло або у вас проблеми з отриманням SMS повідомлень, це теж сигнал до того, що ваш гаджет морально застарів.

Тут так само, як і в першому пункті — пристрою не вистачає ресурсів. Черга завдань для процесора, переповнення оперативної пам’яті можуть призвести до того, що одного разу ви пропустите важливий дзвінок або повідомлення.

Ознака №3 – смартфон періодично зависає

Якщо після того, як ви тиснете на дисплей, щоб виконати будь-яку дію і вона виконується не відразу, це також говорить про завантаженість системи. Особливо, якщо ви запустили одну або дві програми.

Перезавантажуєте смартфон через повільну роботу? Так, це допомагає, але на якийсь час. Часті перезавантаження свідчать, що система не тягне запущені завдання.

Ми говорили, що не хочемо торкатися апаратних ознак. Але про одну сказати все ж слід. Йтиметься про кількість оперативної пам’яті. Сьогодні все, що менше 2-х гігабайт вже є морально застаріле.

Є нюанс – операційна система Android Go Edition досить непогано працює і з двома гігабайтами пам’яті, але популярність вона отримала зовсім недавно. Якщо ваш смартфон має 1 або 2 гігабайти оперативної пам’яті, то вже потрібно думати про заміну девайсу на більш сучасний. Також і мала кількість постійної пам’яті завдасть дискомфорту користувачеві – на сьогоднішній день вже і 64 гігабайт вбудованої пам’яті може бути мало, адже з кожним оновленням програми займають дедалі більше місця.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿