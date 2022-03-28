VPN та мобільний інтернет: що потрібно знати перед використанням
Ми використовуємо віртуальні приватні мережі, коли підключаємось до громадського або домашнього Wi-Fi. Але чи забезпечить VPN вашу безпеку під час використання мобільної мережі? А як щодо необмеженого трафіку та інших міфів?
Почнемо з того, що мобільний інтернет – це теж спосіб інтернет-з’єднання, просто в ньому використовується інша форма доставки даних. Тому, якщо ваш смартфон підтримує VPN-додатки , то вони будуть працювати з мобільними даними так само, як з мережею Wi-Fi або дротовим підключенням.
Але є кілька моментів, які потрібно врахувати перед встановленням програми VPN на смартфон.
Обсяг даних, що передаються, може бути обмежений
Безкоштовні VPN-провайдери часто обмежують обсяг даних. Таким чином, вони мотивують користувачів на купівлю платної версії.
У платних сервісів таких обмежень немає, так що ви зіткнетеся тільки з лімітом передачі даних від оператора стільникової мережі.
При використанні VPN зростає трафік
Якщо ви використовуєте VPN з мобільним з’єднанням, то ваш оплачений за тарифом оператора пакет інтернету закінчиться швидше, ніж звичайно. Справа в тому, що будь-який ваш запит буде зашифрований та переданий на VPN-сервер, потім розшифрований та надісланий на потрібний сайт. Після цього процес повториться у зворотному порядку. При цьому на всі дії буде потрібний додатковий трафік – це називається накладними витратами на шифрування.
Вважається, що з використанням VPN трафік загалом збільшується на 5-15%. І найбільше «з’їдять» сервіси, що працюють з OpenVPN за протоколом TCP , а оптимальними для мобільного інтернету вважаються IKEv2 та WireGuard .
Але є кілька способів заощадити мобільний трафік:
- відкрийте налаштування VPN і поміняйте протокол шифрування на IKEv2;
- використовуйте роздільне тунелювання – вибирайте, для яих даних варто застосувати захист VPN, а для яких VPN можна відключити;
- не встановлюйте безкоштовні VPN – крім загрози конфіденційності , такий сервіс майже напевно показуватиме вам рекламні оголошення, а вони теж витрачають трафік.
Якщо ви надумали використовувати VPN на вашому смартфоні, тоді рекомендуємо ознайомитись з кращими безкоштовними додатками на Android для цього.