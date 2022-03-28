TCL TAB MAX 10.4 – таким має бути бюджетний планшет

Зовсім недавно китайський гігант TCL випустив нову модель планшету під назвою 10 TABMax. Він відрізняється ємним акумулятором та підтримує використання активного стилуса. Цей девайс оцінять усі, хто шукає мобільний пристрій для роботи, навчання та творчості. Давайте спочатку глянемо на його характеристики.





Характеристики TCL TAB MAX 10,4

Операційна система: Android 11 з оболонкою TCL UI 3.0



Android 11 з оболонкою TCL UI 3.0 Процесор: Snapdragon 665, 11 нм, 8 ядер (4×Cortex-A73 2,0 ГГц + 4×Cortex-A53 1,8 ГГц)



Snapdragon 665, 11 нм, 8 ядер (4×Cortex-A73 2,0 ГГц + 4×Cortex-A53 1,8 ГГц) Відеопроцесор: Adreno 610



Adreno 610 Оперативна пам’ять: 6 Гб



6 Гб Постійна пам’ять: 256 ГБ



256 ГБ Підтримка карт пам’яті: microSD до 256 ГБ



microSD до 256 ГБ Зв’язок та навігація: ГЛОНАСС, GPS, Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0



ГЛОНАСС, GPS, Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0 Камери: задня – 13 Мп, f/1.8, 1/3″, 1,12 µm, фронтальна – 8 Мп, f/2.0, 1/4″, 1,12 µm



задня – 13 Мп, f/1.8, 1/3″, 1,12 µm, фронтальна – 8 Мп, f/2.0, 1/4″, 1,12 µm Звук: стерео, 2 динаміки



стерео, 2 динаміки Роз’єм для зарядки: USB Type-C



USB Type-C Акумулятор: 8000 мАг, швидка зарядка 18 Вт



8000 мАг, швидка зарядка 18 Вт Розміри: 247,80×15 ,56×7,65 мм



247,80×15 ,56×7,65 мм Маса: 470 г

Дизайн

Зовнішній вигляд TCL 10 TABMax мінімалістичний – немає великих написів та яскравих елементів. Тонкий корпус представлений у двох кольорах: морозному синьому та космічному сірому. Гаджет зручно брати з собою на навчання та подорожі завдяки компактним розмірам та невеликій вазі.

На тильній стороні в правому кутку розташований фотомодуль, що складається з основної камери та діода спалаху. Виконаний він у такому ж лаконічному стилі, як і весь планшет, та вписується у загальний дизайн дуже гармонійно. У протилежному кутку – акуратний логотип TCL.

Планшету опціонально доступно кілька аксесуарів, створених спеціально для цієї моделі, у тому числі стілус T-Pen з 4096 градаціями натискання та ультранизькою затримкою, що дозволяє малювати та створювати рукописні нотатки. Можна придбати складний чохол із вбудованою клавіатурою, яка підключається через Bluetooth і дозволяє швидко набирати текст в електронній пошті, месенджерах та офісних документах. Також є підставка, на якій можна зручно розмістити планшет.

TCL TAB Max 10.4 – Екран

TCL TAB Max отримав 10,36-дюймовий екран FHD IPS з високою роздільною здатністю 1200 x 2000 пікселів, тому ви можете насолоджуватися будь-яким вмістом на планшеті з хорошою точністю кольору та достатньою яскравістю. Рамки навколо екрана не дуже тонкі, але забезпечують гарне враження. Подібний тип екрану є найкращим, що ви можете отримати на бюджетному планшеті, і забезпечує хорошу передачу кольору без спотворення зображення для комфортного читання або перегляду.

Крім того, він підтримує кілька технологій захисту зору, тому очі не втомлюються від користування пристроєм.

Багато пам’яті та великий акумулятор

Пам’яті обсягу 256 ГБ із запасом вистачить для зберігання навчального матеріалу на весь рік або для скачування всіх епізодів кількох популярних серіалів (навіть «Гри престолів»). За допомогою слота microSD можна розширити пам’ять ще на 256 ГБ, а цього з надлишком достатньо для будь-яких потреб. Оперативна пам’ять об’ємом 6 ГБ дозволяє з легкістю перемикатися між програмами та іграми, оскільки вони не вивантажуються з пам’яті.

TCL TABMAX 10.4 має акумулятор ємністю 8000 мА·ч з підтримкою швидкої 18-ватної зарядки через порт USB Type-C. Заряду вистачає на 8 годин відтворення відео або 5 годин онлайн-ігор. Габарити планшета складають 247,8 157,56 7,65 мм, маса 470 г.

А що на борту?

Основна камера TCL TABMAX 10.4 оснащена 13-мегапіксельним модулем зі світлодіодним спалахом, тому дозволяє знімати фотографії та відео з високою якістю зображення. Фронтальна камера 8-мегапіксельна і підходить для зйомки селфі, ведення трансляцій та спілкування по відеозв’язку.

Звук виводиться через передні стереодинаміки, тому співрозмовників чути дуже добре. Крім того, планшет має широкий набір модулів бездротового зв’язку, в тому числі Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS і ГЛОНАСС, а завдяки підтримці USB OTG до планшета можна підключати зовнішні накопичувачі (флешки та вінчестери).

Ціна та доступність

TCL TABMAX 10.4 вже доступний на майданчику Аліекспрес. Продається приблизно за такою ж ціною, як конкуренти від інших брендів. При цьому він обганяє їх за більшістю характеристик, наприклад, обсягу накопичувача та ємності акумулятора.

Рекомендована ціна TCL TABMAX 10.4 складає 299 доларів, але на цьому розпродажі планшет можна купити всього за 219 доларів або навіть дешевше, якщо використовувати знижки, купони та монети AliExpress.

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