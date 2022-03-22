Уникальная ситуация: в Украине изменится стоимость электроэнергии

Украинская энергетика на днях вошла в новую эпоху своего развития. 16 марта нам наконец-то удалось присоединиться к европейской энергетической сети ENTSO-E и навсегда порвать все связи с энергосистемами Беларуси и России. Однако это далеко не единственное преимущество энергетического слияния с Европой. В скором времени украинцы получат возможность почувствовать все блага вступления Украины в «электрический Евросоюз».





Как отметил руководитель направления «Энергетика» независимого экспертно-аналитического центра BRDO Антон Зоркин, присоединение к ENTSO-E позволит Украине без ограничений торговать энергоресурсом с Европой. То есть, мы сможем навсегда забыть не только о дефиците энергии, но и о постоянном колебании цены на нее.

Эксперт также объяснил, что Украина обычно продает энергоресурса больше, чем покупает. Поэтому торговые отношения с Европой могут принести государству хорошую прибыль. По подсчетам Международного банка, экономическая выгода от слияния с европейской энергосетью составит для Украины по меньшей мере 1,5 миллиарда евро в год. Благодаря этому услуги электроснабжения для украинских бытовых потребителей существенно подешевеют.

«Отечественные потребители на собственных платежках почувствуют все преимущества слияния с европейской энергосетью. Это произойдет как только первые киловатты энергии потекут в Украину из Европы. В то же время, украинские производители энергии поймут свою выгоду, когда сгенерированные ими киловатты начнут покупать европейцы», – уверенно сообщил Зоркин.

Еще одним преимуществом энергетической системы Европы является ее открытость к альтернативным источникам генерации. У ENTSO-E практически отсутствуют ограничения на зеленую энергетику, за счет которой Украина сможет сбалансировать собственную энергосистему.

Не стоит забывать и об изоляции от энергетических сетей России и Беларуси, которая в свете последних событий стала для Украины неотложной потребностью. Теперь, после подключения к ENTSO-E, мы никак не зависим от враждебных стран и находимся в полной энергетической безопасности.

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