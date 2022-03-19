Зеленский анонсировал революционные изменения в работе банков

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Нацбанку, Верховной Раде и должностным лицам сделать все возможное, чтобы увеличить сумму гарантирования вкладов украинцев. По мнению главы государства граждане не должны волноваться за свои деньги, поэтому в идеале гарантия возврата депозита должна быть 100%-ной.





«Эта новость важна для миллионов граждан. Я поручил НБУ, чиновникам и нардепам найти законный способ гарантировать украинцам возвращение их вкладов в любом банке на все 100%. Не ограниченную сумму, как это делают сейчас, а всю сумму полностью», – отметил президент.

Гарант подчеркнул, что новые правила будут касаться всех банков Украины. Люди больше не должны прятать деньги «под матрас», опасаясь хранить их в финансовом учреждении.

«Я жду конкретных предложений. Проект, который можно будет сразу воплотить в жизнь. Надеюсь, парламентарии не заставят себя ждать и поддержат нововведение», – выразился гарант.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Фонд гарантирования вкладов физических лиц возвращает украинцам не более 200 тыс. грн депозитных средств в случае банкротства банка. Правда, согласно законопроекту №5542-1, который уже согласовали парламентарии, эта сумма будет увеличена до 400 тыс грн. А на 1 января 2023 года правительство запланировало повышение суммы гарантирования до 600 тыс грн.

Зеленский также добавил, что скоро Кабмин будет голосовать за существенное сокращение перечня регуляций для бизнеса. Количество необходимых предпринимателям лицензий и разрешений уменьшится до 20 ключевых, которые никак невозможно отменить из соображений безопасности, экологии и т.д. Напомним, что сейчас количество различных регуляций для предпринимателей составляет около 600.

Кроме того для содействия развитию украинского бизнеса в столь сложные для государства времена президент инициировал изменения в системе кредитования. Любой предприниматель в скором времени сможет получить беспроцентный кредит на период военного положения и еще месяц после окончания войны. В дальнейшем ставка вырастет до 5%.

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