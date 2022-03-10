Росіяни більше не зможуть дивитися перегони “Формула-1”

За інформацією RacingNews365, організатори чемпіонату «Формули-1» розірвали контакт із російським федеральним каналом «МАТЧ ТВ», який є ексклюзивним власником прав на трансляції на території РФ.





Також Liberty Media призупинила роботу сервісу F1TV, який дозволяв дивитися трансляції онлайн будь-якою мовою.

Таким чином, російський глядач втратив можливість легально дивитися трансляції «Формули-1».

Нагадаємо, що на треку в Сочі змагання теж проводитися не будуть.

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