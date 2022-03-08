Самый известный интернет-магазин в Украине полностью прекратил работу

Крупнейший интернет-магазин Украины Rozetka будет временно не принимать заказ. Объявление о прекращении работы на днях появилось на официальном сайте ритейлера. Стоимость товаров, за которые клиенты онлайн-площадке уже заплатили, однако так и не успели получить, Rozetka компенсирует в ближайшее время.





«Деньги за отмененные заказы мы уже отправили. Они будут возвращены клиентам, как только перевозчики подтвердят отмену доставки», – отметили в офисе ритейлера.

В компании временную паузу в работе объяснили сложностями с логистикой. Перевозить товар по некоторым регионам страны стало довольно опасно. Поэтому руководству Rozetka пришлось принять нелегкое решение и приостановить прием новых заказов.

Представители торговой площадки отметили, что возобновят работу, как только появится такая возможность. О старте продаж компания в тот же день объявит на своем сайте.

Также в Rozetka подробно объяснили, как вернуть средства за отмененный компанией заказ. Для этого клиенту необходимо обратиться в колл-центр компании и предоставить оператору данные своего заказа, например его номер, или номер мобильного, на который этот заказ был оформлен.

Напомним, что после внедрения военного положения в Украине прекратила свою деятельность сеть магазинов электроники Moyo. Представители компании объяснили, что в первые дни войны продали практически все мобильные телефоны и павербанки. А логистика и довоз товаров из-за границы сейчас существенно усложнились.

Наибольшие в Украине ритейлеры электроники «Фокстрот» и COMFY продолжают работать даже в такое нелегкое для страны время. Правда, обеим компаниям пришлось закрыть часть своих магазинов, находящихся в наиболее «горячих» регионах страны, из-за опасности для работников. Остальные же магазины работают по сокращенному графику и только в режиме самовывоза. Услуги доставки в торговых точках «Фокстрот» и COMFY пока недоступны.

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