В Україні суттєво побільшало вільних вакансій, де досвід не потрібен, а графік роботи гнучкий

В період карантину та пандемії дуже багато людей залишилося без роботи. Компанії закривались, дехто й зовсім банкрутував, іншим довелося звільнити половину працівників.





Та зараз світ і Україна, в тому числі, начебто, навчилися жити з коронавірусом. Ринок праці поступово внормовується. Ба більше, останнім часом пропозиції від роботодавців перевищують попит. Все частіше можна побачити оголошення, де шукають людину без досвіду, з гнучким графіком і за досить непогану зарплатню.

Приміром за неповний робочий день студент може отримати до 15 000 в місяць. Чим зумовлена така тенденція і ким та де треба працювати, розповідаємо.

Шукають барменів, продавців та касирів

Так як зараз найактивніше працює сфера торгівлі, то звісно ж найбільший попит на касирів, продавців, менеджерів-консультантів. Також аншлаг спостерігається в ресторанному та готельному бізнесах. На початку карантину ці сфери дуже постраждали і на той час попрощалися з багатьма працівниками, Зараз більшість з тих, кого звільнили, вже працевлаштувалися в інших компаніях. А готелям і ресторанам потрібно швидко поповнювати штат.

Відтак, часто на таких вакансіях не потрібен досвід, мовляв вчать на місці. Часто графік роботи гнучкий, тобто це може бути неповний день, або ж лише вечірні, чи денні зміни. Все для того, щоб залучити до роботи студентів, які зазвичай не проти поєднувати навчання з роботою і головне вони є у великій кількості в Україні. Бо ті хто старше, все частіше обирають або закордонні заробітки, або повний робочий день, але з кращою перспективою ніж є у офіціанта.

Платять в залежності від регіону

Найкращі зарплати в Києві, Одесі, Харкові, Львові та Дніпрі. Найгірші зарплати в Кіровограді. Але в середньому зарплатня касира, чи то продавця консультанта або бармена, коливається в межах 12-15 000 грн. Це при відсутності досвіду роботи.

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