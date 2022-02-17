Какая часть мужского тела привлекает женщин сильнее всего – результаты исследования  

Американские специалисты измерили пропорции тела военнослужащих и сгенерировали усредненную модель.





Ученые из Америки смогли выяснить, какая часть тела мужчины сильнее всего привлекает женщин. Специалисты создали модель идеального мужчины, который понравился бы любой женщине.

В ходе исследования ученые измерили пропорции девяти тысяч военнослужащих армии США и сгенерировали прототип. Идеальному мужчине поочередно меняли разные части тела, в частности, речь идет о длине рук и ног.

Ученые создали несколько разных прототипов и показали результат нескольким сотням американских женщин. Большинство выбирали мужчин с более длинными ногами. При этом размер нижних конечностей не должен превышать 50% от всего тела.

Ученые объясняют такой выбор тем, что женщины на интуитивном уровне выбирали моделей, которые менее подвержены разным заболеваниям. Ученые утверждают, что длинноногие реже страдают от повышенного давления и не имеют проблем с сердцем. Это доказывает, что против природы не пойдешь, ведь женщины, как и животные, стараются выбрать самого лучшего партнера не по внешним характеристикам, а по здоровью, чтобы получить более здоровое и сильное потомство.

Несмотря на развитие технологий, в каждом из нас есть частичка первобытного человека, который полностью поддается животным инстинктам. Это же доказывает, что внешность не столь важна как телосложение. Женщины подсознательно выбирали самого здорового партнера. Это удивительно, согласитесь, что люди все еще прислушиваются к своим первобытным инстинктам.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿