Украинцам объяснили, как оформить социальную помощь, имея всего 15 лет стажа

В Украине есть определенные требования, которые нужно соблюдать, чтобы по достижению пенсионного возраста получать пенсию. Но иногда обстоятельства складываются так, что лицо не имеет необходимого стажа, и достигнув 60-летия может остаться совсем ни с чем.





Для таких случаев предусмотрена социальная помощь, которая на сегодняшний день составляет 1934 гривны, а в конце 2022 года составит — 2100.

Но чтобы претендовать на эту помощь, тоже нужно отвечать определенным требованиям. Надо иметь хотя бы 15 лет стажа, не работать параллельно, не иметь собственного автомобиля или жилья. И даже если кто-то из членов семьи в предыдущем году купил вещь дороже 50 000 грн, то социалку не насчитают. Нужно быть действительно нуждающимся, а еще предъявить целый перечень документов.

Список документов, для оформления социальной помощи

Для того чтобы получить выплату, нужно обратиться в органы социальной защиты населения с заявлением и паспортом. Кроме этого нужно предоставить:

Личный налоговый номер. Справку о количестве стажа, которую предварительно можно взять в Пенсионном фонде по месту жительства. Заполненную декларацию о доходах за последние полгода. Если лицо признано недееспособным, то справку о назначении опеки. Справку о составе семьи. Если лицо является беженцем, то соответствующую справку и документы, удостоверяющие наличие ВНЖ.

Если место регистрации и место жительства это два разных населенных пункта, то нужно взять справку по месту регистрации, что там вы такую ​​помощь не получаете.

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