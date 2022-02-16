Украинцам объяснили, как оформить социальную помощь, имея всего 15 лет стажа
В Украине есть определенные требования, которые нужно соблюдать, чтобы по достижению пенсионного возраста получать пенсию. Но иногда обстоятельства складываются так, что лицо не имеет необходимого стажа, и достигнув 60-летия может остаться совсем ни с чем.
Для таких случаев предусмотрена социальная помощь, которая на сегодняшний день составляет 1934 гривны, а в конце 2022 года составит — 2100.
Но чтобы претендовать на эту помощь, тоже нужно отвечать определенным требованиям. Надо иметь хотя бы 15 лет стажа, не работать параллельно, не иметь собственного автомобиля или жилья. И даже если кто-то из членов семьи в предыдущем году купил вещь дороже 50 000 грн, то социалку не насчитают. Нужно быть действительно нуждающимся, а еще предъявить целый перечень документов.
Список документов, для оформления социальной помощи
Для того чтобы получить выплату, нужно обратиться в органы социальной защиты населения с заявлением и паспортом. Кроме этого нужно предоставить:
- Личный налоговый номер.
- Справку о количестве стажа, которую предварительно можно взять в Пенсионном фонде по месту жительства.
- Заполненную декларацию о доходах за последние полгода.
- Если лицо признано недееспособным, то справку о назначении опеки.
- Справку о составе семьи.
- Если лицо является беженцем, то соответствующую справку и документы, удостоверяющие наличие ВНЖ.
Если место регистрации и место жительства это два разных населенных пункта, то нужно взять справку по месту регистрации, что там вы такую помощь не получаете.