Поцелуй или объятия: эндокринолог рассказала, что полезнее для здоровья и отношений

По словам эндокринолога Марии Васильевой, поцелуи и объятия серьезно влияют на здоровье человека. Тактильны проявления теплых чувств влияют не только на возбудимость, но и на здоровье.





Часто люди жалуются, что им недостаточно прелюдий до занятия любовью. Кому-то недостаточно прикосновении губ, а другие нуждаются в объятиях. Оказывается, что поцелуи и объятия нужны не только для удовольствия, но и для здоровья.

Специалисты утверждают, что у человека сразу три зоны восприятия.

Внешняя сторона восприятия, отвечающая за осознанное происходящего снаружи, за границами тела.

Внутренняя зона восприятия, то есть то, что происходит под кожей. Кожа – это граница между тем, что происходит внутри и извне.

Ментальная зона восприятия – то, что происходит в подсознании каждую секунду.

Как влияют поцелуи и объятия на состояние человека

Поцелуи задействуют сразу три зоны восприятия. Прикосновение губ сигнализирует о безопасности. Тело автоматически расслабляется. Нервная система расслабляется и человек чувствует себя очень спокойно. У него улучшается дыхание, снижается кровяное давление и замедляется пульс.

На коже много рецепторов, связанных с нервной системой. Поцелуи и объятия снижают влияние стресса и уровень выработки «гормона стресса» кортизола. Прикосновения губ расслабляет и снижают напряжение мышц.

В этот момент вырабатывается окситоцин, отвечающий за эмоциональную привязанность человека.

Если говорить о ментальном восприятии, то поцелуи и объятия возвращают человека в «здесь» и «Сейчас». Именно поэтому важно держать человека за руку и обнимать. Именно так советуют врачи родственникам тяжело больных пациентов.

Если говорить о влюбленных, то поцелуи стимулируют выработку гормона полового возбуждения. У мужчин это тестостерон, для женщин – эстроген. Именно по этой причине в близости более важные поцелуи. Но и объятия и прикосновения губ доставят удовольствие вашему партнеру.

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