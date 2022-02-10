Вчені назвали простий спосіб подолати безсоння за одну хвилину

Існує дієвий спосіб подолати безсоння, що допомагає зануритися в царство Морфея лише за хвилину. Його виклав у публікації користувач китайської соціальної мережі WeChat.





Він нагадав читачам про техніку, розроблену доктором медичних наук з Арізони Ендрю Вейлом. Її суть полягає у дихальній практиці, яка дозволяє прогнати тривожність та заспокоїти нервову систему.

Для отримання потрібного ефекту необхідно тримати кінчик язика між верхніми зубами та піднебінням і дотримуватися певної послідовності вдихів та видихів. Порахувавши до чотирьох, необхідно зробити вдих, а потім затримати дихання і дорахувати до семи. Після цього під час рахунку до восьми триває видих через рот. Губи повинні при цьому знаходитися в такому положенні, щоб виходив свистячий звук.

Таким чином вдається нормалізувати роботу парасимпатичної нервової системи людини – тривожні думки йдуть, а організм занурюється у сон.

Зазначається, що ефективність методики за деякими даними перевищує результативність лікарських засобів, а крім того, несе користь для здоров’я.

Якщо практикувати дихальну гімнастику на регулярній основі, це допоможе знизити кров’яний тиск і покращити функцію травлення, стверджує користувач. Спочатку потрібно робити чотири таких підходи двічі на день, а через місяць збільшити їх до восьми. Результат буде помітний за чотири-шість тижнів.

Крім того, автор посту радить вдаватися до цієї техніки, щоб утихомирити гнів або роздратування.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿