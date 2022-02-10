Вийшов найновіший смартфон Samsung Galaxy S22. Характеристики та ціна в Україні

Компанія Samsung офіційно представила новий флагманський смартфон Galaxy S22, а також більш просунуті моделі цієї лінійки – Galaxy S22+ та Galaxy S22 Ultra.





У новинках розробники наголосили на камерах. Збільшений на 23 відсотки сенсор дозволяє робити якісні фото у будь-який час дня та ночі завдяки технології Adaptive Pixel.

Моделі Galaxy S22 та S22+ отримали основний модуль камери з роздільною здатністю 50 Мп, а також телеоб’єктив 3x на 10 Мп та ширококутний на 12 Мп. Galaxy S22 Ultra оснащується сенсором з роздільною здатністю 108 Мп, а також ширококутним на 12 Мп та двома зум-об’єктивами (3x та 10 x).

Зазначається, що портретний режим став ще кращим – штучний інтелект навчився виділяти на тлі і людей, і домашніх тварин, шерсть яких не зливається з фоном. Селфі-камери Galaxy S22 та S22+ мають роздільну здатність 10 Мп, “ультри” – 40 Мп.

Galaxy S22 оснащується екраном Dynamic AMOLED 6,1 дюйма з підтримкою адаптивної частоти оновлення 120 Гц та роздільною здатністю FullHD+, у Galaxy S22+ діагональ екрану становить 6,6 дюйма. Екран Galaxy S22 Ultra має діагональ 6,8 дюйма, частоту оновлення 120 Гц та роздільну здатність QHD+.

У версіях для українського ринку всі три моделі оснастять процесором Samsung Exynos 2200. Galaxy S22 Ultra також має слот для стілусу S Pen.

Батарея Galaxy S22 має ємність 3700 мАг, у Galaxy S22+ встановлений акумулятор на 4500 мАг, у “ультрі” – на 5000 мАг.

Версії Galaxy S22 та S22+ оснащуються оперативною пам’яттю на 8 Гб та постійною на 128/256 Гб. Galaxy S22 Ultra може мати 8/128 Гб, 12/256 Гб або 12/512 Гб та 1 Тб. Карти Micro SD не підтримуються.

Всі смартфони оснащені модулем NFC для безконтактних платежів, стереодинаміками Dolby Atmos, мають водозахист IP68, підтримують швидке заряджання (у тому числі бездротове) та реверсивне заряджання, а також вбудований в екран сканер відбитка пальця.

Ціна Galaxy S22 в Україні стартує від 27999 гривень за версію 8/128 Гб. Продаж розпочинається 11 березня.

Також на Galaxy Unpacked було оголошено, що флагмани Galaxy S22 отримають чотири оновлення Android. Надалі нововведення розшириться на всі продукти Samsung. Першими пристроями, які зможуть оновитись чотири рази, стануть смартфони лінійок Galaxy S22, Galaxy S21, а також складні Z Fold3, Z Flip3 та планшети Tab S8.

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