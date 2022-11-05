Іран передасть Росії ракети з дальністю 700 км

Як стало відомо, Москва веде перемови з Тегераном, щодо закупівлі ракет. Тому з цього приводу виникає питання: «А чим іранські ракети відрізняються від російських?». Експерт Олександр Мусієнко дав розгорнуту відповідь на це питання.

Росія вже використала 35-40% власних ракет, і тепер не може використовувати ті, що лишились у стратегічному запасі. Тому вона активно закуповує дрони-камікадзе та планує придбати ракети-аналоги «Іскандерів».

Нову зброю країна-терорист виготовити не може, через санкції. «Іскандери» зібрані із компонентів іноземного виробництва, після 24 лютого купувати їх вони не можуть. Тому і шукають вихід із ситуації, співпрацюючи з Іраном.

РФ має намір отримати ракети Fateh-110. Дальність їх польоту 300 км. Додатково Іран передасть Росії ракети Zolfagha, їх дальність польоту 700 км. Балістичні ракети — це серйозна зброя і недооцінювати іранців не варто.

Fateh-110, Zolfagha важче перехопити, ніж крилаті ракети. За повідомленням ГУР, ворог почне їх використовувати вже у листопаді. Використовуватиме їх країна-терорист для руйнування енергетичної системи й далі.

Українські системи ППО та ПРО, які сьогодні закривають небо, можуть бути ефективними, але їх недостатньо. Через це Україна веде перемови про постачання нової протиповітряної оборони та отримає її до кінця 2022 року.

Іранська зброя дешевша, ніж та, яку виготовляла і використовувала Росія (країна починає економити?). Лише за перший місяць війни Росія запустила по Україні 1300 різних ракет. За 9 місяців бойових дій резерви ворога майже вичерпані.

Основна відмінність «Іскандерів» у тому, що вони можуть переносити ядерний заряд. Іранська зброя до цього не пристосована, але це не робить її менш небезпечною.