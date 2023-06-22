Realme перестала продавати свої смартфони в європейській країні

Бренд Realme незабаром припинить свою діяльність у Німеччині , але продовжить присутність в інших країнах Європи. Про це повідомляє видання GaGadget, посилаючись на інформацію від представника Realme.

Realme змушена піти з Німеччини через патентну суперечку материнської компанії BBK Electronics з Китаю з компанією Nokia. У 2022 році фінський бренд звинуватив китайського техногіганта у порушенні прав на використання технологій обробки сигналів у діапазонах стільникового зв’язку типу 4G та 5G. За це Nokia, за словами Oppo, зажадала “необґрунтовано високих гонорарів”.

Раніше з цієї причини німецький ринок вже залишили інші бренду BBK Electronics на кшталт OnePlus, Oppo і Vivo. Через конфлікт із Nokia перелічені компанії не можуть продавати в Німеччині не лише смартфони, а й інші види електроніки.

У Realme зазначили, що відхід компанії з Німеччини ніяк не позначиться на експлуатації та обслуговуванні техніки німецьких користувачів.