Акция Xiaomi Poco X3 Pro, Poco X3, Poco F3

Ремонт от 500 грн. Замена оригинальных дисплейных модулей и шлейфов отпечатков пальца. Оригинал 100% поставка по линии сервис центров Xiaomi.





Замена оригинал дисплея POCO X3

Снижена цена на замену оригинальных дисплейных модулей Poco X3, Poco X3 pro на 300 грн.

Замена Дисплей Xiaomi POCO X3 Pro с сенсором, корпусом Tarnish Оригинал #560002J20S00 2650 грн/

Дисплей с сенсором, передней панелью, основой корпуса, боковыми кнопками, скотчами, IPS.

Замена Дисплей копия Poco x3 1550 грн

Замена Стекло Xiaomi Poco X3 850 грн

Если в телефоне Poco X3 X3 pro разбито только стекло – сервисный центр может заменить стекло отдельно при этом дисплей и сенсор останутся оригинальными

Если в Poco x3 поломан микрофон или разъём заряда – желательна замена целиком дополнительной нижней платы. Мы рекомендуем ставить только оригинал- так как в копиях отсутсвует защита от перенапряжения

Замена оригинал дисплея POCO F3

Xiaomi Poco F3 Redmi K40 M2012K11AC

Замена Дисплей Xiaomi POCO F3 с сенсором, корпусом белый Оригинал #560005K11A00 3800 грн

Замена Дисплей Xiaomi POCO F3 с сенсором, корпусом синий Оригинал #560004K11A00 3800 грн

Дисплей с сенсором, передней панелью, основой корпуса, боковыми кнопками, скотчами, AMOLED..

Замена стекла Poco F3 отдельно 850 грн

меняется только стекло дисплей остается оригинальный

Слабое место в телефонах POCO X3 POCO F3

Еще одним слабым местом в телефонах Poco X3 Poco F3 является шлейф отпечатка пальца

При механических воздействиях на телефон он часто выходит из строя

замена Xiaomi POCO F3 (K40) датчик пальца (Black) Part Number: 49010000455F 850 грн

замена Xiaomi POCO F3 (K11) Fingerprint Module (Blue) Part Number: 490100004R5F 850 грн

Шлейф сканера отпечатков пальца Xiaomi POCO X3 Tarnish Оригинал #490100001G5M 800 грн

Отремонтировать устройства Xiaomi Poco F3 Poco X3

https://www.masterfon.kiev.ua/remont-xiaomi-pocophone-f3.html

Адреси наших сервісів, які розташовуються на території міста Київ:

М. Політехнічний Інститут, пр. Перемоги 33/1, тел. (067) 103-34-02

М. Позняки, вул. Мішуги 9а, тел. (050) 255-48-36

м. Дарниця, ул. Попудренко 7а, тел. (063) 024-91-94

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